Фонд гарантирования в августе продал активы банков почти на 13 миллионов

В августе 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы ликвидируемых банков на сумму 12,9 млн грн. Продажа прошла через электронную систему Prozorro.Продажи, где было проведено 259 аукционов. Из них успешными оказались 7 торгов, на которых реализовано имущество шести банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Статистика продаж

Львиную долю поступлений — 11 млн грн (85,2% от общей суммы) — обеспечила продажа недвижимости. Остальные средства поступили от реализации кредитов юридических лиц (1,8 млн грн) и основных средств (около 0,2 млн грн).

Лидерами по сумме успешных аукционов в августе стали:

Коминвестбанк — 12,7 млн грн

Укрстройинвестбанк — более 0,1 млн грн

Проминвестбанк — 0,1 млн грн

Пока ФГВФЛ уже получил 7,5 млн грн оплаты за четыре лота, а поступления еще за пять лотов ожидаются.

Детали успешных продаж

Как отметил директор департамента ФГВФЛ Александр Кульчицкий, на торгах был высок спрос на недвижимость и права требования. Например, помещение бывших отделений Коминвестбанка в Закарпатской области было продано дороже первоначальной стоимости.

В частности, объект в Перечине реализован на 11% дороже, а в Берегово — на 25,2% дороже стартовой цены. Также продан кредит компании-производителя виноградных вин, конверсия которого составила 70%.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков. Принять участие в аукционах может любой, кроме связанных с рф лиц и поручителей по продаваемым кредитам.