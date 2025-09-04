Multi от Минфин
4 сентября 2025, 13:02

FinRetail 2025: главное событие для финансов и ритейла в Украине

16 сентября в Киеве состоится ежегодная конференция FinRetail 2025, которая соберет ведущих экспертов финансового сектора, ритейла, e-commerce и финтеха. Событие объединит банкиров, предпринимателей, государственных управленцев и инноваторов для обсуждения будущего платежных систем, финансовых сервисов и бизнеса в условиях новой экономики. Присоединиться можно как оффлайн, так и онлайн.

16 сентября в Киеве состоится ежегодная конференция FinRetail 2025, которая соберет ведущих экспертов финансового сектора, ритейла, e-commerce и финтеха.

Почему стоит быть на FinRetail 2025 году?

Финансовый сектор Украины меняется буквально каждый день. Новые технологии, цифровизация сервисов, инновации в платежной инфраструктуре и тренды глобального ритейла формируют новые правила игры. Для банков, e-commerce и fintech-компаний именно сейчас критически важно держать руку на пульсе перемен.

FinRetail 2025 — это не просто набор выступлений, а день, который может определить будущие векторы развития бизнеса. Здесь прозвучат практические кейсы, реальные прогнозы и видения тех, кто оказывает непосредственное влияние на регулирование финансовой системы и внедряет инновации в компаниях.

ТОП-спикеры конференции

Среди ключевых гостей — Алексей Шабан, заместитель председателя НБУ, отвечающий за развитие банковской системы и внедрение новых платежных решений. Его участие в дискуссии станет ценным для банкиров, финансистов и владельцев бизнеса, ведь именно регулятор задает рамки развития сектора и определяет, каким будет рынок безналичных платежей завтра.

Еще одно значимое событие — участие Ольги Василевской-Смаглюк, народного депутата Украины, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и председателя подкомитета по функционированию платежных и информационных систем, а также предотвращения отмывания средств. Для участников конференции это уникальная возможность узнать из первых уст, как формируются новые налоговые правила, какие изменения в регулировании ждут бизнес и как будут развиваться государственные инструменты в сфере финансов.

Кроме того, своими инсайтами поделятся:

  • Андрей Поддерегин директор Департамента платежных систем и инновационного рынка НБУ по теме «Открытая экосистема А2А платежей — новые возможности для ритейлеров принимать оплату за товары и услуги.»
  • Андрей Длигач, стратег и футуролог, Advanter Group — об экономике прорыва и новых горизонтах для бизнеса.
  • Геннадий Карлинский, директор по маркетингу WOG, участник дискуссии «Колаборации, работающие: как совместные продукты бизнесов создают новую стоимость».
  • Кирилл Ежов, Kantar Украина — о конкурентном поле новых финансов.
  • Валентина Комарова, СМО VARUS.UA на тему «Еда за подпиской и маркетплейс Varus: новая стратегия e‑grocery в Украине»
  • Сергей Грабчак, CMO Сбербанка.
  • Виталий Колесник, Fintech manager Аврора вместе с Владимиром Тимченко руководителем управления по работе с ключевыми клиентами ПриватБанка с темой «Финтех на кассе: инновационные сервисы для клиентов сегодня».
  • Гела Слюсарчук, CBDO PSP PLATON в дискуссии «Цифровые платежи как драйвер роста в ритейле и e-commerce: инфраструктура, опыт, будущее».

И еще более 20 топ-экспертов из банков, fintech-компаний, e-commerce и государственных структур.

Темы, формирующие будущее

На FinRetail 2025 участники смогут обсудить самые актуальные вопросы рынка:

  • инновационные услуги для клиентов в ритейле и банках;
  • роль государства в развитии конкурентной экономики;
  • налоговая инфраструктура для бизнеса нового формата;
  • cashless и digital трансформация в украинских реалиях.

Особая ценность мероприятия состоит в сочетании взглядов государства, бизнеса и экспертов. Это площадка, где можно понять, как регуляторные изменения будут влиять на компании, какие инновации уже работают на практике и какие партнерства помогут масштабировать бизнес.

Формат участия

📍 OFFLINE — 8000 грн (специальная цена до 07.09.2025)

  • участие в Киеве, полный день;
  • доступ к экспо-зоне FinTech & Ecom;
  • записи выступлений и презентации;
  • кофе-брейки, ланч, фуршет;
  • живой нетворкинг и розыгрыш призов.

💻 ONLINE — 4500 грн (специальная цена до 07.09.2025)

  • трансляция всех выступлений;
  • записи и презентации;
  • возможности для нетворкинга в цифровом формате.

Почему важно успеть до 7 сентября?

Именно до этой даты действуют специальные цены на билеты: офлайн — 8000 грн, онлайн — 4500 грн. После этого стоимость вырастет. Сейчас лучший момент, чтобы забронировать место и обеспечить себе доступ к ключевому событию года в сфере финансов и ритейла.

Для кого FinRetail 2025 года?

Для банковских специалистов, fintech-стартапов, e-commerce, представителей страхового сектора, налоговых консультантов и всех, кто хочет понять, каким будет будущее финансовых услуг и бизнеса в Украине.

Это шанс услышать тех, кто принимает решения на уровне государства и регулятора, узнать о прорывных технологиях, найти новых партнеров и укрепить позиции своего бизнеса на рынке.

👉 Не мешайте: зарегистрируйтесь на FinRetail 2025 уже сегодня и станьте частью главного финансового события осени.

