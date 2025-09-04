Multi от Минфин
українська
4 сентября 2025, 8:34

НБУ изучает возможность перехода на евро, но пока основной валютой остается доллар

Национальный банк Украины активно изучает вопрос перехода на евро как основную курсообразующую валюту, но продолжает фокусироваться на долларе США. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил первый замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Национальный банк Украины активно изучает вопрос перехода на евро как основную курсообразующую валюту, но продолжает фокусироваться на долларе США.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, хотя исторически курс гривна-доллар всегда был приоритетным, экономические и финансовые связи Украины с Европейским Союзом значительно усилились после полномасштабного вторжения.

Большинство импорта и международной помощи поступают именно из стран ЕС и в евро, что приводит к структурным изменениям и в международных резервах Украины.

Почему евро становится важнее?

  • Евроинтеграция. В контексте евроинтеграции Украина постепенно переводит свои внешние экономические показатели на евро.
  • Торговля. Большая часть импорта теперь поступает из Европы.
  • Финансовая помощь. Международная помощь, особенно в последние годы, поступает в евро, что увеличивает долю этой валюты в резервах НБУ.

Николайчук отметил, что НБУ уже делает первые шаги в этом направлении, в частности, публикуя данные о платежном балансе и международных резервах не только в долларах, но и в евро и гривне.

Несмотря на эти изменения, официального плана по быстрой замене доллара на евро пока нет.

«Курсообразующая валюта должна быть одна, пока это доллар», — подытожил представитель Нацбанка.

Он также обратил внимание, что ослабление доллара на международном рынке в этом году отчасти повысило конкурентоспособность украинских экспортеров.

В то же время, как отметил Николайчук, существенного влияния на торговый баланс от изменений валютных курсов не ожидается.

Напомним

По состоянию на 1 августа 2025 г. доля долларовых активов в резервах сократилась до 73,5% с 77,9% месяц назад, 82,7% - два месяца назад и 89,9% - год назад. Одновременно доля евро выросла до 17,5% с 13,9% в начале июля и с 10,1% в начале июня этого года и 2,5% год назад.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Я. ..
Я. ..
4 сентября 2025, 8:43
#
«За його словами, хоча історично курс „гривня-долар“ завжди був пріоритетним, економічні та фінансові зв’язки України з Європейським Союзом значно посилилися після повномасштабного вторгнення.»

Яка країна кривих дзеркал, а чому до повномасштабного вторгнення основою не було євро, ми хіба в Євросоюз не збиралися? І ми на одному континенті з ЄС якби)

І нам же розповідали казку про те, як «нічого не зміниться» особливо при переході з долара на євро, то чим обумовлена така затримка переходу?) на це питання вони чомусь не відповідають, а лише наливають води)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
