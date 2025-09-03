Доллар продолжил падение в парах с евро, иеной и швейцарским франком. Причиной стали новые экономические данные, указавшие на ослабление спроса на рабочую силу в США, что, в свою очередь, укрепило ожидания рынка относительно будущего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Reuters.
Доллар падает после публикации слабых данных с рынка труда США
Согласно данным Министерства труда США, количество открытых вакансий (индикатор спроса на рынке труда) в июле упало больше, чем ожидалось, — до 7,181 миллиона (прогноз — 7,378 миллиона).
После публикации этих данных доллар мгновенно потерял свои утренние позиции:
- Индекс доллара (DXY), измеряющий его стоимость по отношению к корзине основных валют, упал на 0,34% до 98,06.
- Евро вырос на 0,34% до $1,1677.
- Японская иена и швейцарский франк также укрепились, а доллар по отношению к ним ослаб на 0,15% и 0,16% соответственно.
