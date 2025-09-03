Доллар падает после публикации слабых данных с рынка труда США

Доллар продолжил падение в парах с евро, иеной и швейцарским франком. Причиной стали новые экономические данные, указавшие на ослабление спроса на рабочую силу в США, что, в свою очередь, укрепило ожидания рынка относительно будущего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Reuters.