Финский стартап IQM привлек $320 млн на разработку квантовых компьютеров, оценка превысила $1 млрд

Финский стартап в области квантовых вычислений IQM привлек €275 миллионов ($320 млн) в новом раунде венчурного финансирования. Инвесторы делают ставку на то, что эта экспериментальная технология сможет решать реальные мировые проблемы. Новый раунд поднял оценку стоимости компании выше $1 миллиарда, пишет Bloomberg.

Детали финансирования и планы компании

Раунд финансирования серии B возглавил американский инвестор Ten Eleven Ventures. Привлеченные средства IQM планирует направить на расширение своего присутствия в США, масштабирование инфраструктуры дата-центров и сборочных линий по всему миру.

Кроме того, компания будет инвестировать в собственные мощности по производству чипов в Финляндии и финансировать исследования в области квантовых вычислений, устойчивых к ошибкам, с целью сделать машины более надежными.

Контекст рынка

IQM, основанная в 2018 году, создает сверхпроводящие квантовые компьютеры и предлагает облачный доступ к своей технологии. Компания является одним из нескольких квантовых стартапов, которые активно привлекают финансирование в последние месяцы, поскольку технология приближается к реальному применению.

Среди других крупных сделок на рынке — привлечение британской Quantinuum более $594 млн и €100 млн французским стартапом Alice & Bob.

Хотя квантовые компьютеры все еще преимущественно используются в исследовательских целях, они обладают потенциалом для решения сложных задач, недоступных для классических суперкомпьютеров, в таких сферах, как кибербезопасность, финансы и наука.