Курс валют на четверг: НБУ незначительно ослабил гривну

НБУ определил новые курсы гривны к иностранным валютам на четверг, 4 сентября. Согласно информации на сайте регулятора, доллар и евро немного подорожали.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,3719грн. Это на 1 копейку больше, чем в среду (41,3631).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,2024, что на 3 копейки больше, чем в среду (48,1756).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,3354 (в среду курс был 11,2983).

