В августе ОВГЗ принесли госбюджету 43,6 миллиарда гривен

В августе 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 43,6 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общего объема 27,3 млрд. грн. пришлось на гривневые бумаги со средневзвешенной доходностью 15,76% годовых, а $395 млн — на валютные облигации со средневзвешенной доходностью 4,14% годовых.

По состоянию на 1 сентября в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,87 трлн грн.

Крупнейшие владельцы ОВГЗ

Крупнейшими владельцами ОВГЗ остаются:

коммерческие банки — 47,3%;

Национальный банк Украины — 35,7%.

Доли других инвесторов:

юридические лица — 9,5%;

физические лица — 5,4%;

нерезиденты — 1%;

страховые компании — 1%;

территориальные общины — 0,03%.

Объем инвестиций юридических и физических лиц в ОВГЗ вырос на 27% за год (сравнение по состоянию на 1 сентября 2025 года по 2 сентября 2024 года). По состоянию на 1 сентября объем владения ОВГЗ гражданами Украины достиг рекордных свыше 101,8 млрд. грн. По состоянию на 1 сентября юридические лица владели ОВГЗ более чем на 177,5 млрд грн

С начала 2025 года Минфин выпустил ОВГЗ на общую сумму около 355,9 млрд. грн. ОВГЗ — второй по объему источник финансирования государственного бюджета Украины. В целом, с начала полномасштабного вторжения эта сумма превысила 1,8 трлн грн в эквиваленте.

Как приобрести облигации

Военные облигации можно приобрести через приложение «Дия» или у банка или брокера. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 грн, $1 000 или 1 000 евро.

Покупка через «Дию»: