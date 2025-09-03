В августе 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 43,6 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В августе ОВГЗ принесли госбюджету 43,6 миллиарда гривен
Из общего объема 27,3 млрд. грн. пришлось на гривневые бумаги со средневзвешенной доходностью 15,76% годовых, а $395 млн — на валютные облигации со средневзвешенной доходностью 4,14% годовых.
По состоянию на 1 сентября в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,87 трлн грн.
Крупнейшие владельцы ОВГЗ
Крупнейшими владельцами ОВГЗ остаются:
- коммерческие банки — 47,3%;
- Национальный банк Украины — 35,7%.
Доли других инвесторов:
- юридические лица — 9,5%;
- физические лица — 5,4%;
- нерезиденты — 1%;
- страховые компании — 1%;
- территориальные общины — 0,03%.
Объем инвестиций юридических и физических лиц в ОВГЗ вырос на 27% за год (сравнение по состоянию на 1 сентября 2025 года по 2 сентября 2024 года). По состоянию на 1 сентября объем владения ОВГЗ гражданами Украины достиг рекордных свыше 101,8 млрд. грн. По состоянию на 1 сентября юридические лица владели ОВГЗ более чем на 177,5 млрд грн
С начала 2025 года Минфин выпустил ОВГЗ на общую сумму около 355,9 млрд. грн. ОВГЗ — второй по объему источник финансирования государственного бюджета Украины. В целом, с начала полномасштабного вторжения эта сумма превысила 1,8 трлн грн в эквиваленте.
Как приобрести облигации
Военные облигации можно приобрести через приложение «Дия» или у банка или брокера. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 грн, $1 000 или 1 000 евро.
Покупка через «Дию»:
- В разделе «Услуги» выберите «Военные облигации».
- Выберите тип облигаций (с названиями украинских городов или территорий).
- Выберите банк или брокер.
- Заполните контактные данные, при необходимости выберите карту єПідтримка.
- Отправьте запрос, подпишите документы и оплатите облигации.
