українська
Сменить язык на українська

3 сентября 2025, 13:55 Читати українською

В августе ОВГЗ принесли госбюджету 43,6 миллиарда гривен

В августе 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 43,6 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В августе 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 43,6 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Фото: НБУ

Из общего объема 27,3 млрд. грн. пришлось на гривневые бумаги со средневзвешенной доходностью 15,76% годовых, а $395 млн — на валютные облигации со средневзвешенной доходностью 4,14% годовых.

По состоянию на 1 сентября в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,87 трлн грн.

Крупнейшие владельцы ОВГЗ

Крупнейшими владельцами ОВГЗ остаются:

Доли других инвесторов:

  • юридические лица — 9,5%;
  • физические лица — 5,4%;
  • нерезиденты — 1%;
  • страховые компании — 1%;
  • территориальные общины — 0,03%.

Объем инвестиций юридических и физических лиц в ОВГЗ вырос на 27% за год (сравнение по состоянию на 1 сентября 2025 года по 2 сентября 2024 года). По состоянию на 1 сентября объем владения ОВГЗ гражданами Украины достиг рекордных свыше 101,8 млрд. грн. По состоянию на 1 сентября юридические лица владели ОВГЗ более чем на 177,5 млрд грн

С начала 2025 года Минфин выпустил ОВГЗ на общую сумму около 355,9 млрд. грн. ОВГЗ — второй по объему источник финансирования государственного бюджета Украины. В целом, с начала полномасштабного вторжения эта сумма превысила 1,8 трлн грн в эквиваленте.

Как приобрести облигации

Военные облигации можно приобрести через приложение «Дия» или у банка или брокера. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 грн, $1 000 или 1 000 евро.

Покупка через «Дию»:

  • В разделе «Услуги» выберите «Военные облигации».
  • Выберите тип облигаций (с названиями украинских городов или территорий).
  • Выберите банк или брокер.
  • Заполните контактные данные, при необходимости выберите карту єПідтримка.
  • Отправьте запрос, подпишите документы и оплатите облигации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
