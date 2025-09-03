Объем торгов на криптобиржах в августе превысил $1,8 трлн, достигнув максимума с января

В августе 2025 года ежемесячный объем спотовых торгов на криптовалютных биржах достиг $1,86 трлн, что является самым высоким показателем с января текущего года. Рост активности связывают, в частности, со смещением интереса инвесторов в сторону Ethereum . Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы The Block.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Динамика рынка

Согласно данным, объем спотовых торгов в августе вырос на 5% по сравнению с июльскими $1,77 трлн.

Binance сохранил наибольшую долю рынка, а его объем торгов вырос до $737,1 млрд (против $706,1 млрд в июле).

Bybit занял второе место с объемом $126,5 млрд, немного опередив Bitget ($126,1 млрд).

Децентрализованные биржи (DEX) также продемонстрировали рост: их объем торгов в августе вырос до $368,8 млрд, что также является самым высоким уровнем с января. Лидерами здесь остаются Uniswap ($143 млрд) и PancakeSwap ($58,7 млрд).

Перетекание капитала в Ethereum

Рост общей торговой активности совпал со значительным интересом к Ethereum со стороны институциональных инвесторов. По данным SoSoValue, в августе спотовые Ethereum-ETF привлекли $3,87 миллиарда новых инвестиций.

Для сравнения, из аналогичных фондов на базе биткоина за тот же период, наоборот, наблюдался отток капитала в размере $751,1 миллиона.

Что такое спотовый рынок и чем он отличается от фьючерсного?

В финансах, и в криптовалютах в частности, существуют два основных типа рынков:

Спотовый рынок (Spot Market): Это рынок, где активы (акции, валюта, криптовалюта) покупаются и продаются с немедленной поставкой. Когда вы покупаете биткоин на спотовом рынке, вы становитесь его реальным владельцем сразу после завершения сделки. Объем спотовых торгов, о котором идет речь в статье, является главным индикатором реальной рыночной активности и спроса на сами криптоактивы.

Фьючерсный (деривативный) рынок: Это рынок, где торгуют не самими активами, а контрактами на их покупку или продажу в будущем по заранее определенной цене. Этот рынок преимущественно используется для спекуляций и хеджирования рисков. Его объемы обычно в разы превышают спотовые, но он не всегда отражает спрос на реальный актив.

Почему это важно

Рост объемов спотовых торгов, в отличие от фьючерсных, является важным сигналом оздоровления рынка. Это свидетельствует о том, что на рынок приходит реальный капитал, направленный на покупку и владение самими криптоактивами, а не только на краткосрочные спекуляции.

Данные за август четко иллюстрируют ключевую тенденцию: институциональный капитал активно перетекает из биткоина в Ethereum. Если биткоин-ETF переживают период фиксации прибыли и оттока средств, то Ethereum-ETF, наоборот, переживают настоящий бум.

Это подтверждает, что крупные инвесторы все чаще рассматривают Ethereum как самостоятельный и фундаментально привлекательный актив, а не просто как «вторую скрипку» после биткоина. Его роль в качестве базовой инфраструктуры для стейблкоинов, DeFi и Web3-приложений становится главным драйвером для долгосрочных инвестиций, что и отражается в росте торговой активности.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua