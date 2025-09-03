Центробанк россии спрогнозировал обвал экономики на 5-6% в случае новых санкций и падения цен на нефть

Центральный банк россии в своем основном трехлетнем прогнозе представил «рисковый» сценарий, который предусматривает падение ВВП на 5−6% в течение двух лет в случае усиления международных санкций и обвала цен на нефть до $35 за баррель. Хотя регулятор называет вероятность такого сценария низкой, он признает, что она «могла немного вырасти по сравнению с прошлым годом». Об этом пишет The Moscow Times.

Условия кризисного сценария

Кризисный сценарий, который центробанк разрабатывает ежегодно, предусматривает сочетание нескольких крайне неблагоприятных внешних условий:

Мировой финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2008 года, спровоцирован эскалацией торговых войн.

Ужесточение санкций против россии, что приведет к увеличению дисконта на российскую нефть и сокращению ее экспорта и добычи.

Падение цены на нефть Urals до $35 за баррель в 2026 году, $30 в 2027-м и $35 в 2028-м.

Последствия для экономики

При таком сценарии российскую экономику ждет глубокая рецессия. ВВП будет падать в течение двух лет: на 2,5−3,5% в 2026-м и еще на 2−3% в 2027-м. Инфляция ускорится до 10−12%, а центробанк будет вынужден поднять ключевую ставку до 18−20% для борьбы с ней.

Это нанесет сильный удар по населению: кредитование практически остановится, а потребление во второй год кризиса обвалится на 6−7%.