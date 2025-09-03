Multi от Минфин
3 сентября 2025, 9:01

Куда уходят деньги госбюджета: отчет за 8 месяцев 2025 года

По оперативным данным, за январь-август 2025 года расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,5 трлн. грн., что значительно превышает собственные доходы, которые за этот период составили 1,45 трлн. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в своем сообщении в Facebook, детализируя, на что направлялись бюджетные средства.

По оперативным данным, за январь-август 2025 года расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,5 трлн.
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Основные статьи расходов

Наибольшей статьей расходов остается национальная безопасность и оборона — 62,8% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 1,6 трлн грн, которые полностью обеспечиваются собственными ресурсами (доходы + ОВГЗ).

На что еще направлялась расходная часть бюджета в первые 8 месяцев:

  • 255,9 млрд грн — социальная защита и поддержка ветеранов, в частности, трансферт Пенсионного фонда для выплаты отдельных видов пенсий (154,7 млрд грн), поддержка граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (43,2 млрд грн), выплата жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату 7 В эту сумму не учтены расходы на публичные инвестиционные проекты (ПИПы).
  • 233,3 млрд грн — обслуживание государственного долга,
  • 110,2 млрд грн — программа медицинских гарантий,
  • 68,2 млрд грн — зарплата учителей в школах (образовательная субвенция),
  • 25,1 млрд грн — поддержка бизнеса,
  • 24,7 млрд грн — реализация публичных инвестиционных проектов (ПИПов), в частности, в сфере образования (9,2 млрд грн).

«Здесь стоит прокомментировать значительные расходы на обслуживание госдолга. В ситуации, когда расходы превышают доходы более чем на 1 трлн грн (более $25 млрд) говорить об уменьшении международной помощи и внутренних заимствований невозможно. Нужно отдавать себе отчет, что такая ситуация будет сохраняться до завершения активных боевых действий», — отметила Пидласа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 сентября 2025, 10:08
#
Куди йдуть гроші держбюджету?

Виключно на підтримку національної української ідентичності,
а саме — шефіру, кіпєрману, міндічу, борулє, умєрову, мамєдову та іншим патріотам!
+
+15
Klimo
Klimo
3 сентября 2025, 11:09
#
На тусовках конечно. В польше. Нп Ван Бюрен и 5* проживания.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
