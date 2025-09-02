Multi от Минфин
українська
2 сентября 2025, 19:17

Хедж-фонд Elliott купил акции PepsiCo на $4 млрд, став крупнейшим инвестором

Инвестиционная компания-активист Elliott Investment Management приобрела долю в PepsiCo на сумму около $4 миллиардов и теперь требует от гиганта по производству напитков и снеков провести существенные изменения для повышения стоимости его акций. По мнению Elliott, предложенные шаги могут увеличить стоимость компании более чем на 50%. Об этом пишет WSJ.

Инвестиционная компания-активист Elliott Investment Management приобрела долю в PepsiCo на сумму около $4 миллиардов и теперь требует от гиганта по производству напитков и снеков провести существенные изменения для повышения стоимости его акций.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Проблемы гиганта: падение продаж и акций

Этот шаг стал реакцией на длительные проблемы в PepsiCo. Компания теряет долю рынка, а ее флагманский напиток Pepsi-Cola опустился на четвертое место по объемам продаж в США, уступив не только Coca-Cola, но и Dr Pepper и Sprite. Пищевой бизнес, который ранее был двигателем роста, также демонстрирует замедление.

В результате рыночная стоимость PepsiCo упала примерно на 25% с пика в $270 миллиардов в мае 2023 года до примерно $200 миллиардов.

Что требует Elliott

В своем письме совету директоров PepsiCo Elliott выдвинул три ключевых предложения:

  • Продать собственные заводы по розливу напитков местным и независимым партнерам. Отмечается, что конкурент Coca-Cola успешно реализовал такую инициативу в 2017 году, что положительно повлияло на ее капитализацию.
  • Провести ревизию ассортимента напитков и продуктов питания и отказаться от брендов, которые плохо продаются.
  • Предоставить инвесторам более конкретный и понятный план по улучшению финансовых результатов.

Реакция PepsiCo и рынка

На фоне новости о появлении нового активного инвестора акции PepsiCo на предрыночных торгах выросли примерно на 5%.

В самой компании заявили, что рассмотрят предложения Elliott и ценят диалог с акционерами, однако остаются уверенными в своей текущей стратегии.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии

Новости по теме
