Зеленский подписал закон о налоговых изменениях для ФОПов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс по установлению квартальной формы единой отчетности по НДФЛ, ВЗ и ЕСВ для ФОПов. Об этом сообщает Укринформ.

Документ возвращает квартальный отчетный период для представления единой отчетности по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ.

Также предусмотрено, что ФОПы и независимые профессионалы смогут не платить ЕСВ за себя, если работодатель уже платит за них минимальный страховой взнос. Это касается и случаев получения социальной помощи матерям до достижения ребенком трехлетнего возраста (на сегодняшний день такое увольнение предоставлялось, если самозанятое лицо имело основное место работы как наемный работник).

Кроме того, новый закон позволяет участникам боевых действий и людям с инвалидностью вследствие войны включать расходы по аренде жилья в налоговую скидку с НДФЛ.