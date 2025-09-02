Как получить доход в крипте без инвестиций? Ответ — в Криптошколе OKX

Криптовалютная биржа OKX запустила новую образовательную инициативу — Криптошколу, которая поможет пользователям получить базовые и прикладные знания о криптовалютах, торговле и цифровых финансах. Это серия коротких, практических видеоуроков на украинском языке, рассчитанная как на новичков, так и на тех, кто уже имеет опыт в отрасли.

Особенностью криптошколы является сочетание теории с возможностью сразу применять знания на практике. Кроме учебного контента, участники могут выполнять домашние задания и получать до 15 USDT за каждое выполненное задание.

Первым спикером проекта стал популярный блоггер и партнер OKX — RDeni, который в своем видео рассказывает об актуальных способах заработка в криптовалютах без стартового капитала или с минимальными вложениями. После просмотра урока пользователи могут выполнить задание и получить бонус.

Как присоединиться к Криптошколе

Перейти на страницу кампании и нажмите кнопку «Присоединиться». Просмотреть видеоурок от RDeni. Выполнить домашнее задание и получить до 15 USDT.

Начать обучение и получить до 15 USDT можно уже сейчас на официальном сайте OKX!

Новые уроки и розыгрыш в сообществе еженедельно

В сентябре в Криптошколе будут появляться новые видеоуроки еженедельно. Уже сейчас доступно первое видео от RDeni — о заработке без инвестиций. Следующее раскроет все тонкости P2P-арбитража в исполнении Стаса Агапова. Далее — урок от Cryptology Key о спросе и предложении и видео Cryptomannn о психологии трейдинга. Тема финального пятого видео пока держится в секрете. Кроме обучения, активные участники могут еженедельно участвовать в розыгрышах сообщества OKX и получать ценные призы.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.