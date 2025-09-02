НБУ получит контроль над Нацдепозитарием в ближайшие месяцы — Николайчук

Национальный банк Украины ожидает, что государственная доля в капитале Национального депозитария Украины (НДУ) будет передана в его управление уже в ближайшие месяцы. Это станет первым практическим шагом в масштабной реформе инфраструктуры рынков капитала, проводимой при поддержке ЕБРР. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Оптимизация собственности и конечная цель

По словам Сергея Николайчука, передача годолики в НДУ под контроль Нацбанка позволит начать процесс трансформации, конечной целью которой является создание эффективной и современной инфраструктуры рынков капитала.

«Конечная цель — создать эффективную инфраструктуру рынков капитала с участием международных доноров и иностранных инвесторов, обладающих релевантной экспертизой и опытом на ведущих финансовых рынках», — отметил он.

Это, по его мнению, необходимо для повышения доверия к украинским рынкам и привлечения инвестиций, прежде всего на нужды восстановления.

Контекст реформы: Меморандум с ЕБРР и обязательства перед МВФ

Этот шаг является частью большого плана, согласованного с международными партнерами. В июле на конференции в Риме украинские финансовые регуляторы и ЕБРР подписали Меморандум о создании единого биржевого холдинга, который объединит новую фондовую биржу, Нацдепозитарий и Расчетный центр.

Кроме того, оптимизация структуры собственности НДУ является одним из обязательств Украины в рамках обновленной программы с Международным валютным фондом.

Сроки и следующие шаги

Сергей Николайчук обозначил ожидаемые сроки реформы. Передача доли НДУ в управление Нацбанку должна состояться «в ближайшие месяцы». Следующим этапом станет разработка и принятие профильного законопроекта при поддержке ЕБРР, что, как ожидается, произойдет до конца текущего года.