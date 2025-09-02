В «Дие» появятся нотариальные услуги: стартует тестирование платформы е-Нотариат

В 2026 году в приложении «Дия» планируют запустить первые нотариальные услуги. В настоящее время начинается бета-тестирование новой электронной платформы е-Нотариат, которая объединит все нотариальные реестры в одну защищенную систему. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, с 3 сентября все украинские нотариусы могут присоединиться к тестированию. Запуск платформы обеспечит гражданам более простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям.

Основные преимущества е-Нотариата

Для нотариусов: Новая система упростит рутинные процессы, предоставит единое рабочее место и мгновенный доступ ко всем необходимым данным.

Для граждан: Документы будут иметь QR-коды для быстрой проверки, а данные между реестрами и базами будут обмениваться автоматически. Каждое нотариальное действие будет зарегистрировано в системе.

«Прозрачность и доверие — ключевые принципы е-Нотариата, которые защищены надежностью технологий. Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям», — отметил Федоров.