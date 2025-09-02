В 2026 году в приложении «Дия» планируют запустить первые нотариальные услуги. В настоящее время начинается бета-тестирование новой электронной платформы е-Нотариат, которая объединит все нотариальные реестры в одну защищенную систему. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
В «Дие» появятся нотариальные услуги: стартует тестирование платформы е-Нотариат
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По его словам, с 3 сентября все украинские нотариусы могут присоединиться к тестированию. Запуск платформы обеспечит гражданам более простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям.
Основные преимущества е-Нотариата
- Для нотариусов: Новая система упростит рутинные процессы, предоставит единое рабочее место и мгновенный доступ ко всем необходимым данным.
- Для граждан: Документы будут иметь QR-коды для быстрой проверки, а данные между реестрами и базами будут обмениваться автоматически. Каждое нотариальное действие будет зарегистрировано в системе.
«Прозрачность и доверие — ключевые принципы е-Нотариата, которые защищены надежностью технологий. Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям», — отметил Федоров.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии