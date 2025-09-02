НБУ определил новые курсы гривны к иностранным валютам на среду, 3 сентября. Согласно информации на сайте регулятора, евро стало дешевле, а курс доллара почти не изменился.
Нацбанк укрепил гривну в паре с евро, курс доллара почти не изменился
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 41,3631 грн. Это на 1 копейку меньше, чем во вторник (41,3722).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,1756, что на 29 копеек меньше, чем во вторник (48,4675).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,2983 (во вторник курс был 11,3904).
Источник: Минфин
