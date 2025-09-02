На 2026-2027 годы Украине не хватает около $43 млрд финансирования — Нацбанк

Национальный банк Украины оценивает общую потребность страны во внешнем финансировании на 2026−2027 годы в $65 миллиардов, из которых на данный момент подтвержденными источниками покрыто лишь около трети. Таким образом, неподтвержденный разрыв в финансировании составляет около $43 млрд. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Оценки НБУ и Минфина

Николайчук уточнил, что, по оценкам НБУ, потребность во внешней помощи составит $35 млрд в 2026 году и $30 млрд в 2027-м.

Эта оценка является несколько более консервативной, чем у Министерства финансов. Ранее министр финансов Сергей Марченко оценивал неподтвержденный финансовый разрыв на 2026−2027 годы в $37 млрд. Разница в оценках объясняется тем, что «Минфин» в своих расчетах частично полагается на использование финансовой «подушки», сформированной из международной помощи в этом году.

Роль средств от замороженных активов рф

Часть помощи, поступающая по механизму ERA (за счет доходов от замороженных российских активов), согласно программе МВФ, будет разделена на три части. Одна часть пойдет на финансирование бюджета текущего года, вторая ($8,4 млрд) — на предварительное финансирование дефицита 2026 года, а третья (более $9 млрд) — на формирование финансового буфера на случай негативного сценария.