Потенциал внутреннего рынка ОВГЗ составляет сотни миллиардов гривен — НБУ

Внутренний долговый рынок сохраняет значительный потенциал для финансирования дефицита государственного бюджета. Однако он не сможет полностью покрыть все потребности, поэтому страна и дальше будет зависеть от помощи международных партнеров. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Потенциал рынка ОВГЗ

По оценкам НБУ, внутренний рынок может привлечь «пару сотен миллиардов гривен» из-за облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В июле этого года Рада увеличила чистое финансирование госбюджета за счет ОВГЗ с 17 млрд грн до 250 млрд грн.

Николайчук отметил, что текущая ликвидность и глубина рынка позволяют Министерству финансов привлечь необходимые средства без дополнительных мер.

Безопасность инвестиций и риски

Комментируя опасения по поводу большой доли государственных бумаг в активах банков, представитель НБУ подчеркнул, что сами по себе эти инструменты не создают рисков. По его словам, банки тщательно оценивают риски, а Нацбанк не видит чрезмерных угроз их деятельности.

Николайчук напомнил, что банки оценивают риски инвестирования в финансовые инструменты, используя не только стандартные требования к капиталу (например, для покрытия кредитного, рыночного и операционного рисков), но дополнительно применяют ICAAP — внутреннюю систему оценки достаточности капитала.

По его словам, результаты этой оценки тщательно анализируются. Пока Нацбанк не видит чрезмерных рисков, с которыми банки не могли бы справиться.

Кроме того, с сентября вводится новый коэффициент левериджа (LR), который потребует от банков дополнительного покрытия рисков. По тестовым расчетам большинство банков без проблем выполнят это требование и смогут наращивать вложения в ОВГЗ.

Николайчук добавил, что доля государственных ценных бумаг в активах остается на довоенных уровнях.

«Учитывая совокупность этих факторов, достаточно высокая доля ОВГЗ в балансах банков пока не создает рисков для их деятельности», — подытожил первый замглавы НБУ.