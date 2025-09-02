Токен семьи Трампа World Liberty упал на 33% в первый день торгов

Цифровой токен $WLFI, связанный с криптовалютным проектом семьи Трампа World Liberty Financial, упал в цене в свой первый день торгов на открытом рынке. Этот дебют стал первым реальным тестом рыночной стоимости актива после его первичной продажи инвесторам в прошлом году. Об этом пишет Reuters.

Дебют на рынке и динамика цены

Торги токеном начались на отметке выше $0,30, однако впоследствии цена упала. Стоимость $WLFI снизилась примерно на 33% до $0,20.

При такой цене общая рыночная капитализация токена составила чуть более $6 миллиардов. Предлагать токены для торговли начали несколько крупнейших мировых криптобирж, в частности Binance,OKX и Bybit.

История токена и выгода для семьи Трампа

Проект World Liberty Financial, позиционируемый как децентрализованная финансовая платформа, был запущен семьей Трампа и ее бизнес-партнерами в прошлом году. Тогда токены $WLFI были проданы инвесторам, но не были доступны для свободной торговли, а лишь предоставляли право голоса по некоторым изменениям в работе проекта.

В июле 2025 года инвесторы проголосовали за то, чтобы сделать токены торговыми. По расчетам Reuters, с момента запуска проекта семья Трампа заработала на нем около $500 миллионов.

Обвинение в конфликте интересов

Деятельность семьи Трампа в криптосфере вызвала резкую критику со стороны Демократической партии и экспертов по правительственной этике. Они указывают на глубокий конфликт интересов, поскольку президент активно меняет регуляторную базу для цифровых валют, в то время как его семья напрямую зарабатывает на этом рынке.

В Белом доме неоднократно заявляли, что активы президента находятся в доверительном фонде, которым управляют его дети, и что никаких конфликтов интересов нет.

