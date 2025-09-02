Зеленский подписал закон, вводящий экспортную пошлину на сою и рапс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13157 , вводящий экспортную пошлину на семена сои и рапса. Целью закона является стимулирование внутренней переработки и борьба с теневыми схемами вывода из страны.

Основные положения закона

Пошлина для трейдеров . Устанавливается экспортная пошлина в размере 10% от стоимости сои и рапса, которую должны платить трейдеры.

. Устанавливается экспортная пошлина в размере 10% от стоимости сои и рапса, которую должны платить трейдеры. Постепенное снижение пошлины . С 1 января 2030 года размер пошлины будет поэтапно уменьшаться, пока не достигнет 5%.

. С 1 января 2030 года размер пошлины будет поэтапно уменьшаться, пока не достигнет 5%. Исключение для производителей . От уплаты пошлины освобождаются производители и аграрные кооперативы, экспортирующие продукцию напрямую.

. От уплаты пошлины освобождаются производители и аграрные кооперативы, экспортирующие продукцию напрямую. Создание фонда. Документ предусматривает создание Государственного фонда поддержки сельскохозяйственных производителей, который будет финансироваться за счет поступлений от этой пошлины.

По словам представителей власти, этот закон будет способствовать увеличению добавленной стоимости украинской агропродукции и поможет в борьбе с незаконным выводом валютной выручки.