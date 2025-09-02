Долгосрочные владельцы биткоина устроили крупнейшую распродажу в 2025 году, продав 97 000 BTC за день

Долгосрочные владельцы биткоина значительно активизировали продажу своих активов, усиливая давление на рынок. В прошлую пятницу они продали 97 000 BTC (на сумму около $10 млрд), что стало крупнейшей однодневной распродажей со стороны этой группы инвесторов в этом году. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Glassnode, передает CoinDesk.

Динамика рынка

Эта массовая распродажа стала главной причиной падения цены биткоина. В пятницу курс упал более чем на 3,7% до $108 000.

По данным Glassnode, 14-дневная скользящая средняя количества монет, потраченных долгосрочными владельцами, подскочила до почти 25 000 BTC в день, что является самым высоким показателем с января. К категории долгосрочных владельцев аналитики относят кошельки, удерживающие монеты более 155 дней.

Причины фиксации прибыли

Эксперты отмечают, что такие инвесторы, включая кошельки, которые были неактивны в течение многих лет, последовательно продают свои активы с тех пор, как биткоин преодолел отметку в $100 000 в начале этого года.

Одной из причин такого поведения может быть психология инвесторов. Уровень в $100 000 за одну монету является мощным психологическим барьером, который побуждает многих фиксировать прибыль, считая актив «слишком дорогим». Аналитики предполагают, что рынку понадобится время, чтобы адаптироваться к шестизначной цене как к новой норме, что может привести к длительному периоду торговли в широком диапазоне.

