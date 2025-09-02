Multi от Минфин
2 сентября 2025, 12:53

Китай создает альтернативу ООН и говорит о мировом лидерстве

На саммите в Шанхае Китай официально заговорил о замене ООН. Что это значит для мира и для нас, и как Украине не оказаться еще в одном эпицентре взрыва, рассказал политолог Вадим Денисенко.

На саммите в Шанхае Китай официально заговорил о замене ООН.

Глава Китая заявил о необходимости создания новой системы управления миром. Де-факто КНР впервые так открыто высказалась о замене системы ООН.

1. Заявление Си было максимально размыто. Там нет никакой конкретики, но ее можно трактовать как асимметричный ответ США, которые, де-факто, на наших глазах хоронят ВТО, а следовательно и правила торговли, работавшие в последние десятилетия.

2. Китай решил пойти дальше и посмотреть более глобально: КНР предлагает начать дискуссию о полном пересмотре системы безопасности в мире. Но делает это в классической китайской манере: очень размыто, максимально терпимо ко всем остальным, но явно прицеливаясь на лидерство в этом процессе.

3. Повторюсь: никакой конкретики. Никто не понимает каким будет второй шаг Китая и когда этот шаг будет сделан. Но в Шанхае Си дал старт этому процессу, который, кажется, у нас практически никто не заметил (для нас ничего не стоящее заявление Януковича куда важнее).

4. На первый взгляд может показаться, что нас это не касается. Но даже в краткосрочной перспективе, когда, кажется, все мировые институции будут работать в штатном режиме, мы должны обратить внимание на следующие моменты:

  • Главным полем битвы Китай-США остается Европа. США хотят превратить ЕС в прокси, чьими руками и главное деньгами, они попытаются решать свои глобальные цели;
  • Сейчас нам важно смотреть на то, как себя поведет Евроопа в вопросе санкций в отношении Индии, ведь это будет той лакмусовой бумажкой, как дальше США склонят вести себя европейцев по отношению к Китаю.
  • Напомню всем, что Украина живет и в последующие годы будет жить за деньги Европы. А потому эти все вопросы являются для нас определяющими.

Читайте также: Остановка нефтепровода «Дружба»: кому будет хуже на самом деле

5. Наша главная проблема состоит в том, что даже на экспертном уровне мы не хотим смотреть на эти вещи хоть чуть-чуть шире. Мы или примитивизируем процессы или играем в конспирологию. В мире начались тектонические сдвиги к которым мы вообще не готовы. И хуже всего, мы не хотим даже поверить в то, что эти сдвиги начались.

Автор:
Денисенко Вадим
Политолог Денисенко Вадим
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
