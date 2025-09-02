Multi от Минфин
українська
2 сентября 2025, 10:51

Нацбанк установил новые правила для рынка эквайринга и упростил валютное лицензирование

Национальный банк Украины утвердил ряд изменений, четко разграничивающих услугу эквайринга от денежных переводов, и обновил правила авторизации и валютного лицензирования для участников платежного рынка. Эти шаги направлены на гармонизацию украинского законодательства с нормами Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины утвердил ряд изменений, четко разграничивающих услугу эквайринга от денежных переводов, и обновил правила авторизации и валютного лицензирования для участников платежного рынка.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Новое определение эквайринга

НБУ установил ключевые признаки, характеризующие именно услугу эквайринга платежных инструментов. Отныне эквайрингом считается деятельность, по которой поставщик услуг имеет договор с получателем средств (продавцом) и обеспечивает поступление ему платежей от покупателей, в частности, агрегированными суммами.

Также регулятор установил, что в выполнении одной платежной операции могут участвовать не более двух эквайров, и уточнил требования к договорам и внутренним документам компаний.

Новый порядок авторизации и лицензирования

В связи с новым определением, НБУ утвердил алгоритм действий для участников рынка:

  • Перелицензирование: Финансовые компании, которые фактически предоставляют услуги эквайринга под видом денежных переводов, обязаны в течение четырех месяцев обратиться в НБУ для расширения своей лицензии.
  • Переходный период: Нацбанк не будет применять санкции к таким компаниям в течение девяти месяцев, если они подадут необходимые документы.
  • Обновление информации: Все остальные участники рынка, предоставляющие услуги перевода средств или эквайринга, должны в течение трех месяцев подать в НБУ обновленную информационную справку о своей деятельности.

Изменения в валютном лицензировании

Важной частью изменений является либерализация в сфере валютных операций для небанковских учреждений. В частности, отменено требование о минимальном размере уставного капитала для получения лицензии на перевод средств без открытия счета. Также небанковские учреждения и операторы почтовой связи получили право осуществлять валютные операции при предоставлении услуги эквайринга на основании соответствующей лицензии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
