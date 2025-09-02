Украинский рынок новых легковых автомобилей в августе 2025 года продемонстрировал самый высокий результат за последние 11 месяцев. По данным Укравтопрома, украинцы приобрели около 6,8 тысячи новых авто.
Авторынок Украины обновил 11-месячный максимум: 6,8 тысячи новых авто за август
Хотя этот показатель на 16% меньше, чем в августе прошлого года, такое сравнение некорректно. В 2024 году спрос был ажиотажным из-за ожидаемого введения дополнительного налога. По сравнению с июлем 2025 года, продажи выросли на 5%.
Лидером продаж продолжает оставаться японская марка Toyota, а вслед за ней следует китайский бренд BYD.
Самые популярные марки
Топ-10 самых популярных марок в августе:
- Toyota — 999 ед.
- BYD — 860 ед.
- Renault — 529 ед.
- Volkswagen — 527 ед.
- Skoda — 407 ед.
- Hyundai — 393 ед.
- BMW — 337 ед.
- Honda — 328 ед.
- Suzuki — 231 ед.
- Audi — 225 ед.
Самой популярной моделью луны стал кроссовер Renault Duster с результатом 486 проданных единиц.
Всего с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 46 тысяч новых авто, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
