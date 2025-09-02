Авторынок Украины обновил 11-месячный максимум: 6,8 тысячи новых авто за август

Украинский рынок новых легковых автомобилей в августе 2025 года продемонстрировал самый высокий результат за последние 11 месяцев. По данным Укравтопрома, украинцы приобрели около 6,8 тысячи новых авто.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хотя этот показатель на 16% меньше, чем в августе прошлого года, такое сравнение некорректно. В 2024 году спрос был ажиотажным из-за ожидаемого введения дополнительного налога. По сравнению с июлем 2025 года, продажи выросли на 5%.

Лидером продаж продолжает оставаться японская марка Toyota, а вслед за ней следует китайский бренд BYD.

Самые популярные марки

Топ-10 самых популярных марок в августе:

Toyota — 999 ед. BYD — 860 ед. Renault — 529 ед. Volkswagen — 527 ед. Skoda — 407 ед. Hyundai — 393 ед. BMW — 337 ед. Honda — 328 ед. Suzuki — 231 ед. Audi — 225 ед.

Самой популярной моделью луны стал кроссовер Renault Duster с результатом 486 проданных единиц.

Всего с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 46 тысяч новых авто, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями