Ощадбанк предупредил клиентов: неактивные счета переведут в недвижимые вклады

До 30 сентября 2025 года владельцам текущих и депозитных счетов, по которым не осуществлялись операции в течение трех лет и более, необходимо обратиться в отделения Ощадбана. Клиенты должны получить средства, а также актуализировать свои персональные и идентификационные данные, сообщает пресс-служба банка.

Для визита в отделение необходимо иметь паспорт и идентификационный номер налогоплательщика.

Если клиент не обратится в банк до указанной даты, то его средства будут учтены как недвижимые вклады. После этого к ним будут применяться комиссии по тарифам банка.

Эти меры не касаются счетов, на которые наложен арест, или вкладов, частично выплаченных в рамках наследства.