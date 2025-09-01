Multi от Минфин
1 сентября 2025, 18:35 Читати українською

Регулятор одобрил экспериментальное объединение пяти инвестфондов Inzhur в один

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила пилотный проект по консолидации активов пяти инвестиционных фондов недвижимости компании Inzhur в один объединенный фонд под названием «Inzhur REIT». Эта инициатива, направленная на популяризацию инвестиционных возможностей в Украине, позволит передать активы напрямую, избежав традиционной процедуры ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила пилотный проект по консолидации активов пяти инвестиционных фондов недвижимости компании Inzhur в один объединенный фонд под названием «Inzhur REIT».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что объединяют и с какой целью

Новый фонд «Inzhur REIT» станет правопреемником пяти фондов: 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Житній и Inzhur Ocean. Его активы состоят из объектов коммерческой недвижимости, которые сдаются в аренду таким крупным сетям, как «Сильпо», «Фора», Novus, Comfy и McDonald's.

В то же время фонд Inzhur Energy, занимающийся строительством электростанций, останется отдельным юридическим лицом и не войдет в объединенный фонд.

Параметры нового фонда и амбиции основателя

Срок действия объединенного фонда «Inzhur REIT» установлен до 20 мая 2045 года. Планируемая доходность для инвесторов составляет 9,5% годовых в долларах США, а планируемый объем эмиссии инвестиционных сертификатов — 10 млрд грн.

Основатель компании Андрей Журжий заявил о стратегической цели — научить инвестировать в коммерческую недвижимость 1 миллион украинцев в течение трех лет, предлагая минимальную сумму вложений от 10 гривен.

Контекст и планы по приватизации

Компания Inzhur, появившаяся на рынке в 2022 году, стала первой украинской REIT-компанией и в настоящее время управляет активами на сумму 3,67 млрд грн.

Стоит отметить, что некоторые из объединяемых фондов (в частности, Inzhur Житній и Inzhur Ocean) были созданы для привлечения средств инвесторов под амбициозные проекты по приватизации Житнего рынка и ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве. Инвесторам в эти проекты обещали доходность до 20% годовых, хотя средства на выкуп объектов еще не собраны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
