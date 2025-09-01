Multi от Минфин
1 сентября 2025, 16:51

Владельцы McLaren выкупают долю в гоночной команде за более чем $4 миллиарда

Гоночную команду McLaren Racing Ltd, которая является лидером текущего чемпионата Формулы-1, оценили в более чем $4,1 млрд в рамках соглашения по выкупу акций. Это является еще одним свидетельством безумного роста интереса инвесторов к этому виду спорта. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщает Bloomberg.

Гоночную команду McLaren Racing Ltd, которая является лидером текущего чемпионата Формулы-1, оценили в более чем $4,1 млрд в рамках соглашения по выкупу акций.

Детали соглашения

Владельцы McLaren Group — суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и компания CYVN Holdings из Абу-Даби — получат полный контроль над гоночной командой. Они выкупят 30% акций, принадлежавших американскому инвестиционному фонду MSP Sports Capital и другим миноритарным акционерам.

Эта сделка демонстрирует взрывной рост стоимости команды. Для сравнения, в 2020 году MSP Sports Capital покупал свою долю, исходя из оценки всей команды в значительно более скромные $756 миллионов.

Бум в Формуле-1

Формула-1 переживает бум популярности, привлекающий новых фанатов и инвесторов. Этому в значительной степени способствовал успех документального сериала от Netflix «Formula 1: Drive to Survive» и недавний художественный фильм «F1: The Movie» с Брэдом Питтом.

Сейчас McLaren под руководством CEO Зака Брауна демонстрирует лучшие результаты за много лет. В прошлом сезоне команда впервые за 26 лет выиграла кубок конструкторов, а ее пилоты — Оскар Пиастри и Ландо Норрис — являются главными претендентами на победу в чемпионате среди пилотов.

Проблемы автомобильного подразделения

В то же время, на фоне успехов гоночной команды, производитель элитных спорткаров McLaren Automotive Ltd, также входящий в группу, продолжает нести убытки. Компания годами страдает от нехватки средств, из-за чего была вынуждена неоднократно привлекать экстренное финансирование, продавать часть своей коллекции исторических автомобилей и даже собственную штаб-квартиру в Уокинге.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
