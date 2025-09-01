НБУ установил курсы гривны к иностранным валютам на вторник, 2 сентября. Согласно данным регулятора, евро и доллар выросли.
Нацбанк установил новые курсы гривны к иностранным валютам: евро подорожало
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,3722 грн. Это на 5 копеек больше, чем в понедельник (41,3203).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,4675, что на 27 копеек больше, чем в понедельник (48,1960).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3904 (в понедельник курс был 11,2980).
Источник: Минфин
