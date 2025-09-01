Настроения бизнеса в августе улучшились, но остаются в зоне пессимизма — НБУ

Деловые ожидания украинского бизнеса в августе 2025 года несколько улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, однако общий индикатор все еще остается ниже нейтральной отметки. Драйверами позитива стали оживленный потребительский спрос и энергетическая стабильность, тогда как главными сдерживающими факторами остаются разрушение инфраструктуры и рост расходов. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк Украины, сообщает пресс-служба регулятора 1 сентября.