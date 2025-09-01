Деловые ожидания украинского бизнеса в августе 2025 года несколько улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, однако общий индикатор все еще остается ниже нейтральной отметки. Драйверами позитива стали оживленный потребительский спрос и энергетическая стабильность, тогда как главными сдерживающими факторами остаются разрушение инфраструктуры и рост расходов. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк Украины, сообщает пресс-служба регулятора 1 сентября.
Настроения бизнеса в августе улучшились, но остаются в зоне пессимизма — НБУ
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Динамика индекса и основные факторы
В августе общий индекс вырос до 49,0 пункта с 48,3 в июле, что является лучшим показателем, чем в августе 2024 года (48,4).
Положительными факторами, поддержавшими настроения бизнеса, были:
- Активный потребительский спрос;
- Стабильная ситуация в энергетике;
- Замедление инфляции и сезонный фактор (в частности, новый урожай).
Негативными факторами остаются:
- Дальнейшее разрушение производственных мощностей и инфраструктуры из-за российских обстрелов;
- Значительные расходы на сырье, оплату труда и восстановление;
- Дефицит квалифицированных кадров.
Оценки в разрезе секторов
Ожидания бизнеса в разных секторах существенно различаются:
- Наибольшие оптимисты — строительство и торговля: Секторальные индексы этих отраслей выросли до 54,0 и 51,8 соответственно. Строители ожидают увеличения объемов работ и новых заказов, а торговля — роста товарооборота.
- Промышленность: Сохранила сдержанные оценки (индекс 48,7) из-за разрушений и высоких затрат, хотя и ожидает увеличения объемов производства.
- Наибольшие пессимисты — сфера услуг: индекс остался на самом низком уровне (47,0) из-за сложной логистики, подорожания электроэнергии и нехватки кадров.
Что касается занятости, то только предприятия строительства были настроены на увеличение количества работников, тогда как другие сектора ожидали сокращения персонала.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии