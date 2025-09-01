По итогам первых семи месяцев 2025 года платина, российский рубль и серебро продемонстрировали наибольший рост по отношению к доллару США. В то же время в лидерах падения оказались валюты Аргентины, Турции и Эфиопии. Украинская гривна за этот период осталась практически стабильной. Об этом пишет в Facebook финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Платина и серебро — лидеры роста по отношению к доллару за семь месяцев
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Лидеры укрепления
Согласно анализу рынков, первую тройку по темпам роста к доллару США составили:
- Платина: +50,24%. Причиной называют значительное превышение спроса над предложением, а также возможное сдерживание продаж со стороны Китая в США.
- Российский рубль: +40,80%. Рост объясняется жестким внутренним валютным контролем и ожиданиями возможного завершения войны и снятия санкций.
- Серебро: +35,13%. Как и золото, серебро пользуется спросом в качестве инструмента защиты от инфляции на фоне непредсказуемой внешней политики США.
Лидеры падения
Больше всего обесценились валюты стран, переживающих глубокие экономические трансформации или кризисы:
- Аргентинское песо: -22,8%. Падение является следствием «шоковой терапии» и перехода к рыночной экономике при президенте Миле.
- Турецкая лира: -13,85%. Обесценивание является результатом монетарной политики и высокой инфляции в стране.
- Эфиопский бирр: -11,08%. Валюта продолжает слабеть после перехода к плавающему курсу в июле 2024 года.
Гривна
Украинская гривна за семь месяцев 2025 года продемонстрировала стабильность, укрепившись к доллару на 0,03%.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии