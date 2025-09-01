Платина и серебро — лидеры роста по отношению к доллару за семь месяцев

По итогам первых семи месяцев 2025 года платина, российский рубль и серебро продемонстрировали наибольший рост по отношению к доллару США. В то же время в лидерах падения оказались валюты Аргентины, Турции и Эфиопии. Украинская гривна за этот период осталась практически стабильной. Об этом пишет в Facebook финансовый аналитик Андрей Шевчишин.