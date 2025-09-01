Цены на нефть застыли в ожидании: угрозы поставок из россии уравновешиваются слабым спросом

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 сентября 2025, 12:17 Читати українською

Цены на нефть застыли в ожидании: угрозы поставок из россии уравновешиваются слабым спросом

Цены на нефть в понедельник торговались в узком диапазоне, поскольку опасения по поводу роста мировой добычи и влияния американских пошлин на спрос уравновешивали риски перебоев в поставках, связанные с усилением атак на энергетическую инфраструктуру россии. Об этом 1 сентября сообщает Reuters.

Цены на нефть в понедельник торговались в узком диапазоне, поскольку опасения по поводу роста мировой добычи и влияния американских пошлин на спрос уравновешивали риски перебоев в поставках, связанные с усилением атак на энергетическую инфраструктуру россии.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Динамика цен и ключевые факторы

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $67,18 за баррель, а американская WTI — $63,73. В августе обе марки нефти зафиксировали первое падение за четыре месяца, потеряв 6% или более, из-за опасений по поводу увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

На рынке одновременно действуют разнонаправленные факторы:

  • Факторы поддержки (бычьи): Обострение войны в Украине. Президент Владимир Зеленский пообещал ответ на российские атаки по энергетическим объектам, что может привести к новым ударам по российской нефтяной инфраструктуре. Еженедельные отгрузки нефти из российских портов уже упали до четырехнедельного минимума.
  • Факторы давления (медвежьи): Слабые экономические данные из Азии. Данные за август показали, что производственная активность в Китае, Японии и Южной Корее ослабевает, что создает риски для спроса. Кроме того, добыча нефти в США в июне достигла нового исторического максимума.

В фокусе инвесторов

Инвесторы ожидают ряд ключевых событий на этой неделе, которые могут определить дальнейшее направление цен. Среди них — встреча членов ОПЕК+ 7 сентября, которая даст сигналы о дальнейшей политике добычи, и отчет по рынку труда США, который является важным индикатором здоровья американской экономики.

Также рынки будут внимательно следить за встречей лидеров Индии и россии в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на фоне давления США на Нью-Дели с требованием сократить закупки российской нефти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами