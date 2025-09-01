Цены на нефть застыли в ожидании: угрозы поставок из россии уравновешиваются слабым спросом

Цены на нефть в понедельник торговались в узком диапазоне, поскольку опасения по поводу роста мировой добычи и влияния американских пошлин на спрос уравновешивали риски перебоев в поставках, связанные с усилением атак на энергетическую инфраструктуру россии. Об этом 1 сентября сообщает Reuters.

Динамика цен и ключевые факторы

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $67,18 за баррель, а американская WTI — $63,73. В августе обе марки нефти зафиксировали первое падение за четыре месяца, потеряв 6% или более, из-за опасений по поводу увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

На рынке одновременно действуют разнонаправленные факторы:

Факторы поддержки (бычьи): Обострение войны в Украине. Президент Владимир Зеленский пообещал ответ на российские атаки по энергетическим объектам, что может привести к новым ударам по российской нефтяной инфраструктуре. Еженедельные отгрузки нефти из российских портов уже упали до четырехнедельного минимума.

Факторы давления (медвежьи): Слабые экономические данные из Азии. Данные за август показали, что производственная активность в Китае, Японии и Южной Корее ослабевает, что создает риски для спроса. Кроме того, добыча нефти в США в июне достигла нового исторического максимума.

В фокусе инвесторов

Инвесторы ожидают ряд ключевых событий на этой неделе, которые могут определить дальнейшее направление цен. Среди них — встреча членов ОПЕК+ 7 сентября, которая даст сигналы о дальнейшей политике добычи, и отчет по рынку труда США, который является важным индикатором здоровья американской экономики.

Также рынки будут внимательно следить за встречей лидеров Индии и россии в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на фоне давления США на Нью-Дели с требованием сократить закупки российской нефти.