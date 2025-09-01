Курс валют на понедельник: доллар и евро немного выросли

Доллар и евро прибавили 3−5 копеек в понедельник, 1 сентября, по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные «Минфин».

В банках котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,59 грн (+4 копейки в продаже). Евро покупают по 48,00 грн (+5 коп.), а продают по 48,70 грн (+5 коп.).

В обменниках доллар торгуется за 41,30−41,38, евро — 48,28−48,48 грн (+3 коп).

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,33 грн/$. Торги евро проходят на уровне 48,43−48,45 грн/евро.

Официальный курс НБУ: 41,32 грн за доллар и 48,20 грн за евро.

