Акции Samsung и SK Hynix упали после ужесточения экспортных ограничений США в отношении Китая

Акции ведущих южнокорейских производителей чипов Samsung Electronics и SK Hynix значительно упали в понедельник. Это произошло после того, как администрация США отозвала разрешения, позволявшие компаниям поставлять американское оборудование на свои заводы в Китае без получения отдельных лицензий на каждую поставку. Об этом пишет Financial Times.

Отмена привилегий и реакция рынка

Акции SK Hynix упали почти на 5%, тогда как котировки Samsung Electronics снизились более чем на 2%. Причиной стало решение правительства США лишить компанию статуса «проверенного конечного пользователя» (validated end user).

Этот статус, предоставленный во время администрации Джо Байдена, позволял двум крупнейшим в мире производителям чипов памяти свободно поставлять американское оборудование на свои китайские заводы. Теперь же Министерство торговли США заявило, что «закрыло эту лазейку» и будет требовать от компаний получать лицензии на каждую экспортную операцию.

Последствия для производства в Китае

Это решение напрямую повлияет на крупные производственные мощности южнокорейских гигантов в Китае. В частности, речь идет о:

Завод Samsung в Сиане, который производит около 30% всей флэш-памяти NAND компании.

Заводы SK Hynix в городах Уси и Далянь, которые отвечают за 35% производства оперативной памяти DRAM и 37% NAND соответственно.

В Министерстве торговли США отметили, что планируют выдавать лицензии для поддержки работы существующих фабрик, но не будут разрешать расширение их мощностей или технологическую модернизацию. Аналитики считают, что хотя краткосрочное влияние на производство будет ограниченным, в долгосрочной перспективе компаниям придется серьезно пересмотреть целесообразность своих операций в Китае.

Почему это важно

Это решение администрации Трампа является значительной эскалацией в технологической войне США против Китая. Оно демонстрирует, что Вашингтон готов усиливать давление, даже если это создает проблемы для компаний из стран-союзников.