українська
1 сентября 2025, 10:12

Акции в США стали дороже, чем на пике пузыря доткомов — WSJ

Стремительный рост индекса S&P 500 до рекордных максимумов в этом году привел к тому, что по некоторым показателям американские акции сейчас являются самыми дорогими в истории, даже дороже, чем на пике пузыря доткомов в 2000 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Стремительный рост индекса S&P 500 до рекордных максимумов в этом году привел к тому, что по некоторым показателям американские акции сейчас являются самыми дорогими в истории, даже дороже, чем на пике пузыря доткомов в 2000 году.

Рекордная оценка и концентрация рынка

Сейчас инвесторы платят больше, чем когда-либо, за каждый доллар выручки, которую генерируют компании из индекса. Показатель цена/выручка для S&P 500 достиг рекордной отметки в 3,23.

Соотношение цены к прибыли, хотя и не является рекордным, также находится на экстремально высоком уровне — 22,5, по сравнению со средним значением в 16,8 с 2000 года.

Эта высокая оценка в значительной степени обусловлена доминированием нескольких технологических гигантов. На конец июля 10 крупнейших компаний составляли рекордные 39,5% от общей стоимости индекса S&P 500.

Мнения аналитиков

Многие инвесторы считают, что высокая цена на акции таких компаний, как Nvidia и Microsoft, оправдана благодаря их стремительному росту.

«Я не слишком волнуюсь по этому поводу. Большой вопрос в том, что может произойти, если ситуация изменится», — отметил Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers.

Он предупреждает, что сочетание очень высоких оценок и «переполненных» сделок делает рынок уязвимым к длительному спаду, как это было в апреле, когда новости о пошлинах Трампа вызвали распродажу, и акции техногигантов упали сильнее рынка.

В то же время не все акции выглядят дорогими. Аналитики отмечают, что если рассматривать среднестатистическую компанию в индексе, а не только гигантов, то ее оценка не является экстремальной.

«В какой-то момент оценки, как правило, начинают иметь значение, и ожидания, заложенные в эти оценки, становятся настолько драматичными, что их будет очень трудно оправдать», — считает Марк Джамброне из Barrow Hanley Global Investors, который видит много привлекательных возможностей за пределами мега-капитализированных технологических компаний.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
