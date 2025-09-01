Multi от Минфин
1 сентября 2025, 8:41

Ценовые войны и замедление продаж: прибыль BYD упала впервые за три года

Китайский гигант BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, сообщил о первом за более чем три года квартальном падении прибыли. На финансовые результаты компании повлияли жестокие ценовые войны на внутреннем рынке Китая и замедление продаж. Об этом пишет Лига со ссылкой на отчет компании.

Китайский гигант BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, сообщил о первом за более чем три года квартальном падении прибыли.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Финансовые показатели и проблемы

Согласно отчету, во втором квартале 2025 года чистая прибыль BYD составила 6,4 млрд юаней ($894,7 млн), что на 29,9% меньше, чем годом ранее. Это резкий контраст с первым кварталом, когда прибыль компании выросла более чем вдвое.

В то же время выручка за квартал увеличилась на 14% до 200,9 млрд юаней, что свидетельствует о том, что компания продолжает наращивать продажи, но с меньшей рентабельностью. Значительные скидки на автомобили в Китае привели к падению валовой маржи до 16,3% — самого низкого показателя с 2023 года.

Замедление на внутреннем рынке и надежда на экспорт

Проблемы компании усугубляются тем, что в июле продажи BYD на внутреннем рынке Китая упали третий месяц подряд, а объемы производства сократились впервые за 17 месяцев. Это ставит под сомнение достижение амбициозной цели компании продать 5,5 млн автомобилей за год (за первые семь месяцев продано 2,5 млн).

Частичной компенсацией для BYD становится рост продаж на зарубежных рынках. Компания активно увеличивает поставки в Европу и Юго-Восточную Азию. В частности, как сообщило китайское агентство «Синьхуа», тайландское подразделение BYD недавно впервые экспортировало партию электромобилей в Великобританию, Германию и Бельгию.

Почему это важно

Финансовый отчет BYD является мощным сигналом о кризисе на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Тот факт, что даже бесспорный лидер рынка, опередивший Tesla по объемам продаж, впервые за три года фиксирует падение прибыли, свидетельствует о том, насколько разрушительными являются последствия ценовых войн.

Это демонстрирует, что китайский рынок EV достиг точки перенасыщения, и эпоха легкого экспоненциального роста для всех игроков подошла к концу. Наступает период жесткой консолидации, в котором выживут только самые сильные и эффективные компании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
