Объем транзакций в сети Ethereum достиг четырехлетнего максимума

В августе 2025 года общий объем транзакций в блокчейне Ethereum превысил $320 млрд и достиг наивысшего уровня за последние четыре года. Это свидетельствует о значительном росте активности в сети, сообщает The Block.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Факторы роста

Согласно анализу, всплеск объемов транзакций главным образом обусловлен двумя ключевыми факторами:

Рост стейблкоинов. Значительная часть объема приходится на переводы стейблкоинов, таких как USDT и USDC. Это указывает на то, что пользователи активно используют Ethereum для крупных финансовых операций, трейдинга и как «тихую гавань» на фоне рыночной волатильности.

Децентрализованные деньги (DeFi). Также возросла активность на децентрализованных биржах (DEX) и протоколах DeFi, что подчеркивает растущую роль Ethereum как основной инфраструктуры для децентрализованных финансовых программ.

30-дневные транзакции также установили новые максимумы, тогда как ежемесячное количество активных адресов ETH достигло своей второй высочайшей точки за всю историю. Расходы на транзакции в сети Ethereum также приблизились к пятилетнему минимуму, что способствует росту активности в сети.

Корпоративные цифровые активы стали дополнительным драйвером роста. Совокупные запасы эфира у публичных компаний увеличились с примерно $4 млрд в начале августа до более чем $12 млрд в конце месяца. Основной вклад в этот рост внесли инвестиции компаний BitMine Immersion и SharpLink Gaming.

Этот новый рекорд подтверждает, что Ethereum остается ключевой платформой в экосистеме криптовалют, демонстрируя свою устойчивость и растущую полезность глобальных финансовых операций.

Аналитики ведущих банков, в частности Standard Chartered, заявляют, что рынок недооценивает Ethereum по сравнению с его факторами роста, такими как использование в корпоративных казначействах и спрос на ETF, даже несмотря на то, что соотношение ETH/BTC в течение года выросло.

На момент написания новости Ethereum торгуется около $4470.

Напомним

«Минфин» писал, что вечером 24 августа 2025 года курс Ethereum обновил исторический максимум, достигнув в моменте отметки $4 956.