Объем транзакций в сети Ethereum достиг четырехлетнего максимума

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 августа 2025, 15:08 Читати українською

Объем транзакций в сети Ethereum достиг четырехлетнего максимума

В августе 2025 года общий объем транзакций в блокчейне Ethereum превысил $320 млрд и достиг наивысшего уровня за последние четыре года. Это свидетельствует о значительном росте активности в сети, сообщает The Block.

В августе 2025 года общий объем транзакций в блокчейне Ethereum превысил $320 млрд и достиг наивысшего уровня за последние четыре года.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Факторы роста

Согласно анализу, всплеск объемов транзакций главным образом обусловлен двумя ключевыми факторами:

  • Рост стейблкоинов. Значительная часть объема приходится на переводы стейблкоинов, таких как USDT и USDC. Это указывает на то, что пользователи активно используют Ethereum для крупных финансовых операций, трейдинга и как «тихую гавань» на фоне рыночной волатильности.
  • Децентрализованные деньги (DeFi). Также возросла активность на децентрализованных биржах (DEX) и протоколах DeFi, что подчеркивает растущую роль Ethereum как основной инфраструктуры для децентрализованных финансовых программ.

30-дневные транзакции также установили новые максимумы, тогда как ежемесячное количество активных адресов ETH достигло своей второй высочайшей точки за всю историю. Расходы на транзакции в сети Ethereum также приблизились к пятилетнему минимуму, что способствует росту активности в сети.

Корпоративные цифровые активы стали дополнительным драйвером роста. Совокупные запасы эфира у публичных компаний увеличились с примерно $4 млрд в начале августа до более чем $12 млрд в конце месяца. Основной вклад в этот рост внесли инвестиции компаний BitMine Immersion и SharpLink Gaming.

Этот новый рекорд подтверждает, что Ethereum остается ключевой платформой в экосистеме криптовалют, демонстрируя свою устойчивость и растущую полезность глобальных финансовых операций.

Аналитики ведущих банков, в частности Standard Chartered, заявляют, что рынок недооценивает Ethereum по сравнению с его факторами роста, такими как использование в корпоративных казначействах и спрос на ETF, даже несмотря на то, что соотношение ETH/BTC в течение года выросло.

На момент написания новости Ethereum торгуется около $4470.

Напомним

«Минфин» писал, что вечером 24 августа 2025 года курс Ethereum обновил исторический максимум, достигнув в моменте отметки $4 956.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами