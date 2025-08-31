Tesla выводит на европейский рынок обновленную Model Y Performance

Компания Tesla объявила о старте продаж новой версии электрокросовера Model Y Performance в Европе. Поставки автомобилей начнутся уже в сентябре, сообщает electrek.

Обновленная модель предлагает значительные улучшения, как в производительности, так и в дизайне.

Основные характеристики

Ускорение. Разгон от 0 до 100 км/ч теперь занимает всего 3,5 секунды (по сравнению с 4,8 секунды у стандартной модели) благодаря увеличенной мощности до 460 л.с.

Запас хода. По данным Tesla, автомобиль сохраняет высокую эффективность, предлагая запас хода до 580 км по циклу WLTP. Также он может пополнить запас энергии на 243 км всего за 15 минут подзарядки.

Изменения в дизайне. Модель получила более агрессивный вид благодаря переделанным передним и задним бамперам, а также новым 21-дюймовым дискам «Arachnid 2.0». В салоне появился увеличенный до 16 дюймов сенсорный экран с повышенным разрешением и спортивные сиденья с регулируемыми удлинителями для бедер.

Технологические обновления. Tesla добавила в Model Y Performance усовершенствованную подвеску с электронными амортизаторами и новый режим Stability Assist Mode, позволяющий водителю настраивать контроль тяги в соответствии со стилем вождения и дорожными условиями.

Цена

Новая Model Y Performance уже доступна для заказа на европейском рынке, а ее стартовая цена в Германии начинается от 62 000 евро.

