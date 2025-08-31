США усложняют производство чипов для Samsung и SK Hynix в Китае

США отменяют разрешения для южнокорейских компаний Samsung и SK Hynix, позволявших им получать американское оборудование для производства полупроводников в Китае. Это решение усложнит деятельность этих компаний и является частью более широких торговых ограничений, сообщает Reuters.

Компаниям теперь придется получать отдельные лицензии на приобретение оборудования. Ранее у них были исключения из общих ограничений, введенных Министерством торговли США.

Министерство торговли заявило, что хотя заявки на лицензии для поддержки существующих заводов в Китае будут удовлетворяться, разрешения на расширение производственных мощностей или обновление технологий выдавать не планируется.

SK Hynix сообщила, что поддерживает тесную связь с правительствами Южной Кореи и США, чтобы минимизировать влияние на свой бизнес. Samsung не предоставила комментарии.

Правительство в Сеуле обратилось в Вашингтон, отмечая важность стабильной работы их компаний в Китае для стабильности мирового рынка полупроводников.

Воздействие на американские компании

Изменение лицензирования может негативно отразиться на продажах KLA Corp, Lam Research и Applied Materials — американских производителей оборудования.

После объявления акции этих компаний сразу упали:

Акции Lam снизились на 4,4%,

Applied Materials — на 2,9%,

KLA — на 2,8%.

Возможные выгоды

Крис Миллер, автор книги «Война чипов», считает, что новые ограничения могут быть выгодны для китайских производителей оборудования, которые смогут восполнить пробел, а также для американской компании Micron, прямого конкурента Samsung и SK Hynix.

Эти ограничения являются частью более широких торговых споров между США и Китаем, влияющих на глобальный рынок и цепочки поставок.