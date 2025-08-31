Чистая прибыль Газпрома за первое полугодие снизилась на 6%

Российская государственная компания Газпром сообщила, что ее чистая прибыль за первое полугодие 2025 года сократилась почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 983,1 млрд. рублей ($12,2 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению компании, основными причинами падения прибыли стали укрепление рубля и снижение цен на нефть. Общий доход Газпрома также снизился до 4,99 трлн рублей ($61,9 млрд).

В 2024 году Газпром понес убытки в размере около $7 млрд, что стало первой потерей компании с 1999 года. Это произошло после резкого падения продаж в Европу, ранее являвшихся ключевым рынком сбыта.

В настоящее время доля российского газа в европейском импорте составляет лишь 18% (по сравнению с 45% в 2021 году), тогда как импорт российской нефти упал с 30% до 3%. Европейский Союз намерен полностью отказаться от российских энергоресурсов до 2027 года.

На фоне потери европейского рынка Газпром пытается увеличить поставки в другие страны, в частности в Китай. Впрочем, как сообщалось ранее, переговоры о новом газопроводе усложняются из-за ряда проблем, в том числе из-за цены.

В то же время Кремль анонсировал, что на следующей неделе Газпром подпишет «важное» соглашение с китайской корпорацией CNPC во время визита президента россии владимира путина в Китай.