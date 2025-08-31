Multi от Минфин
українська
31 августа 2025, 9:33

США упрощают регулирование для иностранных бирж, открывая путь для крипторынка

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала новые разъяснения по регистрации иностранных торговых платформ (FBOT). Это решение позволит неамериканским биржам, включая платформы для торговли цифровыми активами, получить прямой доступ к американским клиентам.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала новые разъяснения по регистрации иностранных торговых платформ (FBOT).
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

И.о. главы CFTC Кэролайн Фам заявила, что этот шаг имеет целью вернуть в США торговую деятельность, которая ранее была вытеснена за границу из-за «регулирования по принуждению». Она подчеркнула, что это решение предоставляет американским трейдерам более широкий выбор и доступ к самым ликвидным мировым рынкам.

По словам Фам, существующие категории регистрации, такие как FBOT, являются «самым простым и быстрым решением», а новый консультативный документ призван устранить путаницу, вызванную предыдущими действиями CFTC, основанными на новых интерпретациях правил.

«Мы приветствуем возвращение американцев, которые хотят торговать эффективно и безопасно согласно правилам CFTC. Это еще один пример того, как CFTC будет продолжать приносить победы президенту Трампу в рамках криптоспринта», — сказала Фам.

Напомним, путаница возникла из-за регуляторной неясности. Она заключается в том, нужно ли оффшорным контрагентам регистрироваться не только как FBOT, но и как уполномоченный рынок срочных контрактов (DCM).

В 2023 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против криптобиржи Binance и ее тогдашнего гендиректора Чанпена Чжао.

Причиной стал гражданский иск за нарушение Закона о товарных биржах (CEA), поскольку биржа не зарегистрировалась как торговая платформа (DCM) и брокер (FCM), но при этом активно продвигала криптовалютные деривативы среди американских клиентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
