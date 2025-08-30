Multi от Минфин
30 августа 2025, 15:06

Апелляционный суд США признал недействительными большинство тарифов Трампа

Федеральный апелляционный суд в США постановил, что большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, незаконны. Об этом сообщает CNBC.

Федеральный апелляционный суд в США постановил, что большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, незаконны.
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В решении, принятом с результатом 7 против 4, Апелляционный суд США для федерального округа постановил, что закон, на который ссылался Трамп для введения тарифов, не дает ему таких полномочий.

«Основное конституционное право налагать налоги, например тарифы, принадлежит исключительно законодательной ветви власти. Тарифы являются ключевым полномочием Конгресса», — говорится в решении суда.

Выполнение решения суда приостановлено до 14 октября, чтобы у администрации Трампа было время подать апелляцию в Верховный суд.

Реакция Трампа

Дональд Трамп назвал апелляционный суд «чрезвычайно пристрастным» и выразил уверенность, что Верховный суд примет решение в его пользу.

«Если эти тарифы отменят, это станет настоящей катастрофой для страны. Если это решение оставят в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, которая недоступна пользователям в Украине.

Трамп заявил, что тарифы остаются в силе и выразил надежду на «окончательную победу» в этом деле.

Детали судебного процесса

Решение суда является вторым подряд поражением для Трампа по делу известному как VOS Selections против Трампа, объединившему иски от десятка штатов и пяти малых предприятий США. Истцы утверждали, что Трамп превысил свои полномочия, устанавливая тарифы на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Суд подтвердил, что тарифы были неограниченными по масштабу, размеру и продолжительности. Они применялись почти ко всем импортируемым в США товарам, имели высокие и постоянно меняющиеся ставки, а также превышали уровни, установленные национальной тарифной системой.

Ранее в мае Суд международной торговли США уже признал незаконными тарифы Трампа, введенные на основе IEEPA, в частности на товары из Канады, Мексики и Китая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
