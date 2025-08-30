Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 августа, не совершал покупки валюты на межбанковском рынке, вместо этого продал $573 млн. Для сравнения, неделей ранее объем продаж составил $551,15 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $21,85 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $37,82 млн;
- продал $23 349,33 млн;
- чистая продажа валюты — $23 311,51 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии