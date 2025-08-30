НБУ увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 августа, не совершал покупки валюты на межбанковском рынке, вместо этого продал $573 млн. Для сравнения, неделей ранее объем продаж составил $551,15 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $21,85 млн.

С начала года НБУ на межбанке: