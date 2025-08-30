Ряд поездов существенно задерживается из-за обстрела Киевской области

Сегодня ночью, 30 августа, российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину дронами и ракетами разных типов. Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику.

Какие поезда задерживаются

Следить за задержками рейсов можно по ссылке.