30 августа 2025, 11:17

ETF — оптимальный старт для новичков в инвестициях: совет эксперта

Финансовый эксперт Никита Гуппал, у которого 8 лет опыта на финансовых рынках, выступил на онлайн-конференции InvestFest 2025, где рассказал, почему ETF-фонды являются оптимальным инструментом для старта в инвестициях.

Финансовый эксперт Никита Гуппал, у которого 8 лет опыта на финансовых рынках, выступил на онлайн-конференции InvestFest 2025, где рассказал, почему ETF-фонды являются оптимальным инструментом для старта в инвестициях.

По его словам, эта тема особенно актуальна для украинских начинающих инвесторов, которые часто имеют ограниченный капитал и стремятся выйти за пределы традиционных инструментов, таких как депозиты или облигации.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, эта тема особенно актуальна для украинских начинающих инвесторов, которые часто имеют ограниченный капитал и стремятся выйти за пределы традиционных инструментов, таких как депозиты или облигации.

Почему ETF-фонды, а не акции?

Гуппал отмечает, что большинство новичков сразу хотят инвестировать в акции, но сталкиваются с множеством вопросов: «Какие акции покупать? Когда? С какой суммой начинать?» Ответы на эти вопросы часто не ясны, что создает значительные риски. ETF-фонд позволяет инвестировать в десятки или сотни компаний одновременно, даже имея небольшой капитал.

Три главных преимущества ETF-фондов

Пассивность инвестирования. ETF-фонды управляются профессионалами. Они автоматически воспроизводят определенные индексы (например, S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний США), а также ребалансируют портфель, исключая из него потерявшие позиции компании и добавляя новые. Инвестору не нужно ежемесячно анализировать рынок.

Доступная стоимость. В отличие от покупки многих отдельных акций, предусматривающих комиссию за каждую транзакцию, инвестирование в ETF-фонд требует лишь одной комиссии в месяц. Кроме того, годовые комиссии за управление фондом составляют всего 0−0,25%, что делает его одним из самых дешевых инструментов.

Долгосрочная эффективность. По словам Гуппала, в долгосрочной перспективе инвестиции в ETF имеют больше шансов на успех, чем выбор отдельных акций. Он привел пример своего личного эксперимента, в рамках которого он ежемесячно инвестировал $200 в ETF-фонд, и за 11 месяцев получил 19% дохода в долларе, несмотря на падение рынка в апреле-мае.

Риски и варианты инвестирования

Гуппал подчеркнул, что ETF-фонды не гарантируют прибыль, поскольку их стоимость зависит от рынка. Во время кризиса они могут падать, но, как показывает статистика, в долгосрочной перспективе они восстанавливаются и демонстрируют рост.

Кроме индексных фондов, существуют также:

  • Секторные ETF-фонды (например, технологический сектор).
  • Географические ETF-фонды (на экономику отдельных стран, таких как Индия, Бразилия или Еврозоны).
  • Облигационные ETF-фонды, которые используются для стабилизации портфеля в кризисные периоды.

Эксперт отметил, что ETF-фонд — это надежное «ядро» инвестиционного портфеля, которое позволит новичкам минимизировать риски и получить опыт на финансовых рынках, прежде чем переходить к более сложным инструментам, таким как отдельные акции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
