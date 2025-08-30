Экспорт ИТ-услуг в июле 2025 года вырос до $555 миллионов

В июле 2025 года объем IT-экспорта увеличился на 5,5% и составил $555 млн. Украинской экономике это принесло на $29 млн больше по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает Львовский ІТ Кластер.

Кроме того, эти показатели на 1,8% или $10 миллионов больше по сравнению с июлем 2024 года.

За 7 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $3.8 млрд, что на $13 млн или на 0,3% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в июле этого года составила $1,35 млрд, что на $67 млн или на 5,2% больше по сравнению с июнем.

По словам CEO Львовского И Т Кластера Степана Веселовского, в июле 2025 года наблюдается положительный сигнал для украинской ИТ-отрасли — экспорт услуг вырос, показав второй лучший результат через год после апреля.

«Наши прогнозы на 2025 год остаются осторожными: при негативном сценарии падение объемов составит около 1%», — отметил Веселовский.

В то же время он добавил, что если положительная тенденция сохранится, у ИТ-индустрии есть все шансы до конца года достичь стабильных показателей и повторить результаты 2024 года.

По мнению Веселовского, это доказывает, что, несмотря на войну и глобальные вызовы, отрасль способна удерживать свои позиции и оставаться одним из ключевых движителей украинской экономики.