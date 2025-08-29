Поступления в госбюджет в августе составили почти 234 миллиарда

По оперативным данным (на 16.00 29 августа), в августе 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 233,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По итогам августа поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 125,4 млрд грн, в том числе:

50,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

29,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

21,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 36,1 млрд, возмещено — 14,6 млрд грн);

15,5 млрд грн — акцизный налог;

3,5 млрд грн — часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций, которая изымается в государственный бюджет в соответствии с законом;

3,1 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 59,3 млрд гривен.

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в августе этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 44 млрд грн, в рамках реализации Соглашения о гранте Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

В целом, по оперативным данным, по итогам августа 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 303,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 47,6 млрд грн (по состоянию на 28 августа) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.