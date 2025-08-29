Multi от Минфин
29 августа 2025, 18:01

НБУ: Небанковский финансовый сектор Украины демонстрирует рост

Согласно Обзору небанковского финансового сектора от Национального банка Украины, во ІІ квартале 2025 года наблюдался рост объемов операций во всех ключевых сегментах рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно Обзору небанковского финансового сектора от Национального банка Украины, во ІІ квартале 2025 года наблюдался рост объемов операций во всех ключевых сегментах рынка.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хотя общие активы небанковских финансовых учреждений уменьшились (на 11,7% за квартал) из-за добровольного отказа крупного лизингодателя от лицензии, в годовом исчислении активы выросли на 1,8%.

Страховщики

Во ІІ квартале активы рисковых страховщиков увеличились на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 26% в годовом исчислении, а страховщиков жизни — на 3% и 12% соответственно.

Страховые премии рисковых страховщиков выросли, в то же время премии по страхованию жизни сократились.

Чистая прибыль рисковых страховщиков в первом полугодии выросла на треть в годовом измерении и составила 1,9 млрд грн, а рентабельность капитала выросла на 2 в. п. — до 10%. Финансовый результат страховщиков жизни сократился вдвое — до 0,45 млрд. грн.

По итогам ІІ квартала все страховщики соблюдали требования к капиталу платежеспособности (SCR) и минимальному капиталу (MCR).

Кредитные союзы

Во ІІ квартале продолжалось уменьшение объема активов депозитных кредитных союзов, в то же время несколько выросли активы «долевых» кредитных союзов, несмотря на уменьшение их количества.

Объем новых кредитов вырос на 11% за квартал. В то же время объем и качество кредитного портфеля почти не претерпели изменений.

Умеренная доходность кредитных союзов, вызванная расформированием резервов, способствовала росту собственного капитала кредитных союзов — на 11,4% за квартал и на 8,7% за год.

К началу июля два союза нарушили норматив достаточности регулятивного капитала, один союз с лицензией на привлечение депозитов также не соблюдал норматив Н2, еще три таких союза не имели должного запаса ликвидности.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финансовых компаний во ІІ квартале уменьшился на 16,4% до уровня предыдущего квартала и на 3,3% в годовом измерении, прежде всего из-за лишения лицензии государственной компании-лизингодателя. Объемы предоставленных кредитов и финансового лизинга возросли, а объемы гарантий и факторинга несколько снизились.

Доходы в первом полугодии получили 82% учреждений. Почти половину прибыли сегмента по-прежнему обеспечило ЧАО «Укрфинжилье» — оператор программы «Еселя» (преимущественно за счет выплат по ОВГЗ в капитале).

Число компаний-нарушителей пруденциальных нормативов сократилось с семи до пяти за квартал. Не устраняющие нарушений компании покидают рынок. Продолжается проверка источников увеличения размера капитала рядом компаний для выполнения регуляторных требований.

Объемы активов ломбардов во ІІ квартале увеличились на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 15,4% в годовом исчислении. Объемы кредитования выросли на 16,7% и 62,1% соответственно. Доходы от предоставления финансовых услуг повысились, поэтому сегмент был прибыльным, несмотря на рост расходов.

Перспективы и риски

Нацбанк обновил требования к платежеспособности страховщиков и кредитных союзов, увеличил частоту отчетности финансовых компаний. Участники рынка должны приспособиться к новым требованиям и в дальнейшем выполнять их.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
