29 августа 2025, 18:37

Работодателям компенсировали 267 миллионов за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

С августа 2023 года Государственная служба занятости выплатила более 267 миллионов гривен компенсации работодателям, которые обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью. За это время финансовую поддержку получили более 3 тысяч предприятий, которые трудоустроили более 3,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: freepik.com

Только в 2025 году на эти нужды было направлено 134 млн. грн. Средний размер компенсации составляет 79 тыс. грн, при этом максимальная сумма выплаты составляет 120 тыс. грн для работников с инвалидностью I группы и 80 тыс. грн для II группы.

Кто может получить компенсацию

  • Работодатели, создающие новые рабочие места для лиц с инвалидностью, в частности для ветеранов, возвращающихся после военной службы.
  • Физические лица-предприниматели (ФЛП) и самозанятые лица с инвалидностью (I и II группы), обустраивающие свое рабочее место.

Компенсация покрывает расходы на приобретение специализированных вспомогательных средств, таких как адаптированная мебель, подъемные устройства по лестнице, брайловские клавиатуры, слуховые аппараты и другие необходимые товары.

Для получения выплаты работодатель должен подать заявление в течение 180 дней с момента трудоустройства работника или регистрации ФЛП. Заявку можно подать онлайн через портал «Дия» или офлайн в любом центре занятости. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, а денежные средства поступают на счет в течение пяти дней после одобрения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
