Национальный банк Украины установил на 1 сентября 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,3203 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.
Доллар подорожал на шесть копеек: НБУ установил курсы валют на первый день осени
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс на 1 сентября установлен на таком уровне: 41,3203 грн за 1 доллар (+0,0601 грн).
Официальный курс евро составит 48,1960 грн за 1 евро (+0,0619 грн).
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Комментарии