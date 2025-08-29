Цены на картофель в Европе упали до четырехлетнего минимума

Цены на картофель в Европе продолжают стремительно снижаться, достигнув самого низкого уровня с 2021 года. Об этом сообщает EastFruit.

На Европейской энергетической бирже (EEX) в Лейпциге фьючерсы на картофель для переработки со снабжением в апреле 2026 года упали до 7,50 евро за тонну. Для сравнения, еще в марте цена составила 22−23 евро за тонну.

Основные причины обвала цен

Избыток. Значителен избыток предложения на рынке на фоне низкого спроса со стороны перерабатывающих предприятий.

Рост площадей посевов. В 2025 году площади под картофелем в странах Северо-Западной и Центральной Европы, в частности в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, выросли на 8,3% до более чем 650 тыс. га. Только в Германии площади увеличились на 6,7%.

Слабый спрос. Спрос переработчиков на незаконтрактованный картофель практически отсутствует.

Для стабилизации рынка в Нидерландской ассоциации производителей картофеля уже призывают сократить площади посевов в 2026 году на 15%. Как временное решение избыток картофеля предлагают использовать для корма животных и производства биогаза.